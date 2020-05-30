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  4. Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga saniye saniye görüntülendi

Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga saniye saniye görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Antalya'da kırmızı ışıkta çıkan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu. O anlar cep telefonuyla böyle görüntülendi.

Olay, Antalya kent merkezinde kırmızı ışıkta araçların beklediği sırada yaşandı. Sebebi henüz bilinmeyen kavgada tekme tokatlar adeta havada uçuştu. Kavga anı diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde Kırmızı ışıkta en ön sırada bekleyen bir araç sürücüsü aracından inmesiyle tartışma başladı. Bu sırada sürücünün yakını olduğu tahmin edilen bir adamla 3 genç arasında çıkan kavga birden alevli yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Araç sürücüsü darp edilen adamla gençleri ayırmaya çalışırken kendisi de yumruklardan nasibini aldı.

O sırada bir maskeli bir kadın da gençlerden birini tutmaya çalıştı ancak, kadının tuttuğu genç kıyafetini çıkarak sıyrıldı ve kavgaya devam etti.

Olay anı ise kırmızı ışıkta üçüncü sırada bekleyen araç sürücüsü tarafından bir cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

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