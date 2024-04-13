Antalya'daki teleferik kazasının nedeni belli oldu! Açıklamalar peş peşe geldi

Antalya’nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple dun akşam saatlerinde düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre Memiş Gümüş (54) hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞU ANA KADAR 137 KİŞİ KURTARILDI, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı gece görüşlü helikopterle gece boyunca kurtarma çalışmaları devam etti. Aralıksız devam eden çalışmalarda şu ana kadar 137 kazazede kurtarıldı. Mahsur kalan diğer vatandaşların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Helikopter ile havadan alınan vatandaşlar kaza yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopter pistine getirildi. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan vatandaşlara psikososyal destek de veriliyor.

CHP'DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede yaptığı açıklamada, teleferik ile ilgili bakım-onarım işlemlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış ve sertifikalandırılmış uzman şirket tarafından yapıldığını bildirdi. Yavuzyılmaz, "Son yaptırdığı yıllık bakım 19 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasındadır. Bu bakım sözleşmesi ve sonuç raporlarıyla birlikte tarafımızca incelenmiş, bakım esnasında tespit edilen eksiklikler giderilmiş ve neticesinde bakım raporu da devreye girmiştir. Aynı zamanda da yine haftalık ve aylık bakımlarda yapılmıştır." dedi.

AFAD BAŞKANI OKAY MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Okay Memiş, teleferik kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, teleferik hattındaki 5’inci direğin heyelan nedeniyle kırıldığını, 1 kabinin kırılan direğe çarparak hasar aldığını belirtti. Kurtarma çalışmalarına 7 helikopter, 87 araç ve 435 personel, AFAD başkanlık ve il müdürlüklerinden destek olarak 77 personelin intikal ettirildiğini bildirildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı" iddiası doğru değildir.

Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

(DHA-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





