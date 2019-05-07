Antalya Devlet Opera ve Balesi, Nikolay Rimsky Korsakov'un "Şehrazat" bale süitinin sezondaki son gösterimini gerçekleştirdi.

Librettosu ve koreografisi Armağan Davran'a ait eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturuldu.

Özgün bir librettoya sahip olan Şehrazat balesinde Bujor Hoinic, Korsakov'un Şehrazat bale süitiyle bestecinin diğer önemli eserlerini birleştirerek müzik düzenlemelerini yaptı.

Orkestrayı şef Alexandru Samuil'in yönetttiği eserde, Sibel Aydın baş kemancı olarak yer aldı. Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını Fuat Gök ve dekor tasarımını Savaş Camgöz üstlendi.

Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkı ve bu aşka engel olmak isteyen Vezir Ebubekir'in kızı Zahara'nın ölümcül planını konu alan Şehrazat balesinde, "Behram"ı Tolga Burçak, "Zühre"yi Selin Berkmen, "Zahara"yı ise Laroslava Volkova canlandırdı.

