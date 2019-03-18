HABER

Antalya falezlerde korku dolu anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

Antalya’da 40 metrelik falezlerdeki uçurumun ucuna gelerek intihar girişiminde bulunan genç, yürekleri ağza getirdi.

Antalya’da 40 metrelik falezlerdeki uçurumun ucuna gelerek intihar girişiminde bulunan genç, yürekleri ağza getirdi. Bunalıma girdiği öğrenilen genci, kadın polis komiser ikna ederek bulunduğu yerden aldı. Genç adam, gazetecilerin, ‘Neden çıktın sorusuna’ ise ‘Keyfimden’ yanıtını verdi.
Polisi alarma geçiren olay, öğlen 13.00’da Konyaaltı Caddesi Kuğulupark yakınındaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerin ucunda bir şahsın durduğunu görenler durumu polis bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin yanı sıra itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs için tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilen deniz polisi de, hazır bulundu. Sivil ekip, isminin Ferhat olduğu öğrenilen genci uzun süre ikan etmeye çalıştı. Çevredeki işyeri çalışanları da gence seslenerek intihardan vazgeçirmeye uğraştı. Kayalıkların ucunda hareket etmeye başlayan genç adam, çevredeki herkesin yürekleri ağza getirdi. Bu sırada devreye kadın komiser girdi. Gencin yanına yaklaşarak oturan komiser, bir süre onunla sohbet edip derdini dinledi. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından genç adam ikna edilerek bulunduğu yerden alındı.
Genç adam, gazetecilerin ‘neden çıktın?’ sorusuna ise ‘keyfimden’ yanıtını verdi. Ferhat isimli genç, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar

Antalya falezlerde korku dolu anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.