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Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş operasyonu! Tutuklandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2020 20:35 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamında polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş operasyonu! Tutuklandılar

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek, yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptıran bir çeteyi ortaya çıkardı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamında A.S.Ç., Z.M., N.K. isimli yabancı kadınlar ile S.Ç., A.K., İ.T., Ö.İ., M.K., M.M. ve Ö.Ş.’yi gözaltına aldı.

11 YABANCI KADIN KURTARILDI

Baskınlarda fuhşa sürüklendiği belirlenen 11 yabancı kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabancayla bunlara ait 15 adet mermi, 5 gram eroin, 17 adet uyuşturucu hap, 5 gram skunk, 5 gram metamfetamin, fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 750 TL, 350 Euro ve 200 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.K. isimli kadın ile Ö.Ş. savcılık tarafından serbest kalırken, A.S.Ç., S.Ç., A.K., İ.T., Ö.İ., M.M. ve M.K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi. Serbest kalan Z.M. ile N.K. daha sonra ekipler tarafından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya fuhuş

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