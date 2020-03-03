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Antalya'nın görünmeyen yüzü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Antalya'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü 'nün fotokapan çalışmaları kapsamında anavatanı Türkiye olan alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri, doğal ortamında görüntülendi.

Antalya, Isparta ve Burdur illerinden sorumlu kapsayan DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, Antalya Şube Müdürlüğü'nün, Antalya'nın çeşitli bölgelerindeki fotokapan çalışmalarında, çeşitli yaban hayvanları kameralarla görüntülendi. Görüntülerde, Toros dağlarının çeşitli kesimlerinde anavatanı Türkiye olan alageyikler ile yaban keçileri, karakulak, bir anne vaşak ile yavrusu yer alıyor.

Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya ve orman yüksek mühendisi Hasan Uysal ve şube müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde hazırlanan ve Antalya'nın zengin yaban hayatının yer aldığı yaklaşık dört dakikalık görüntüler, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
fotokapan Antalya

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