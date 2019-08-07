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Antalya sahilleri dolup taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

'Turizmin başkenti' olarak nitelendirilen Antalya'da sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 30 derece ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluğa neden oldu.

Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında vakit geçirdi. Bazı kişiler ise su sporları yaparak eğlendi.

Serinlemek için Konyaaltı'nı tercih eden Caner Kanık, Antalya'da yaşadığını belirterek, "Konyaaltı sahili çok güzel. Herkesin en az bir kez Konyaaltı sahilini görmesi gerektiğini düşünüyorum. Konyaaltı, Türkiye'deki en temiz plajlardan biri." dedi. (AA)

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Antalya sahil sıcak

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