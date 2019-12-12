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Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, "Turizmin sadece avantajı yok, külfeti de var.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, "Turizmin sadece avantajı yok, külfeti de var. Bu şehir turizmin külfetine hep beraber katlanıyor. Turizmin oluşturduğu ekonomiyi şehirle paylaşmazsak o zaman şehir Barcelona'nın yaptığı gibi yapabilir. Barcelona halkı eylem yapıyor ve 'Turist artık bu şehir için yük' diyor. Gelecekte Antalya halkının 'Yeter artık' dememesi için oluşan ekonominin şehirle, halkla paylaşılması, bölüşülmesi lazım" dedi.
Otel Satınalma Yöneticileri Derneği'nce (TÜRSAD) bu yıl 2'ncisi düzenlenen Türkiye Turizm Tedarik Fuarı, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde törenle açıldı. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç ile davetliler katıldı.
Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın turizmde çok iyi bir sezonu tamamlamak üzere olduğunu belirterek, "Antalya'da bütün rekorları alt üst ettik. 2020'ye daha umutla giriyoruz. Yüzde 17'lik büyümenin üzerine koyarak, 2020'yi tamamlarız diye temenni ediyoruz. Bunun için hedef koymak, bu koyduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmak gerekir" dedi.
Kamu, özel sektör ve sivil yönetim olarak Türkiye'nin lokomotifi olan Antalya'da turizmi bir yere taşımak için çok ciddi çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Vali Karaloğlu, çok ciddi bir ekonomi olan turizmin tabana yayılması gerektiğine işaret etti. Otellerin ihtiyaçlarının öncelikle Antalya'dan, bulunamıyorsa bölge ve ülke genelinden temin edilmesi gerektiğini kaydeden Vali Karaloğlu, otellerin ihtiyaçlarını yurt dışından karşılaması durumunda Antalya halkının buna 'Bir saniye kardeşim' diyebileceğinin altını çizdi. Vali Karaloğlu, "Turizmin sadece avantajı yok, külfeti de var. Bu şehir turizmin külfetine hep beraber katlanıyor. Turizmin oluşturduğu ekonomiyi şehirle paylaşmazsak o zaman şehir Barcelona'nın yaptığı gibi yapabilir. Barcelona halkı eylem yapıyor ve 'Turist artık bu şehir için yük' diyor. Gelecekte Antalya halkının 'Yeter artık' dememesi için oluşan ekonominin şehirle, halkla paylaşılması, bölüşülmesi lazım" diye konuştu.
TÜRSAD Başkanı Bülent Bilgiç de konuşmasında geçen yıl ilki düzenlenen sektör buluşmasında 4 milyar TL işlem hacmi olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Bu yıl 95 tedarikçi çözüm ortağımızla birlikte 1000'e yakın yerli ve yabancı marka katılımıyla 6 milyar TL'ye çıkarmak istiyoruz. 2020 hedefimiz ise TÜRSAD çatısı altında olan Türkiye Turizm Tedarik Fuarı'nı uluslararası arenaya taşıyarak, işlem hacmimizi 10 milyar liraya çıkarmaktır."
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonra Antalya Valisi Münir Karaloğlu fuarda açılan stantları gezdi.
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