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Antalya'yı hortum vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi.

Antalya Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu.

Antalya'yı hortum vurdu

Bölgedeki bazı yerleşim yerleri, tarım ve sera alanlarının zarar gördüğü belirtildi.
Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu.
Antalya- Kumluca karayolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bölgeye Kumluca Belediyesi, itfaiye, 112 ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi.
Sahilkent Mahallesi'nden denizde başlayan hortum, karada bir süre ilerledikten sonra kayboldu.
Hortumun bölgedeki tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde zarara yol açtığı kaydedildi.
Finike ilçesinde de yaklaşık 15 dakikalık dolu yağışının ardından hortum oluştu.
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Antalya hortum

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