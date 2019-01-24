Antalya'yı hortum vurdu

Antalya Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu.
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