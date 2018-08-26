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Antalya’da anne ve oğlu evde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 22:34 | Son Güncelleme

Hekim olduğu öğrenilen bir kadın ile 17 yaşındaki oğlu, Aksu ilçesindeki müstakil bir evde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir anne ile oğlu müstakil evlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 302. Sokakta yazlık evi bulunan Gülşen Bulut'un konutundan dün akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyan komşuları kendisinden bugün haber alamayınca polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 58 yaşındaki anne Gülşen Bulut ile 17 yaşındaki oğlu Uğur Bulut’un tüfekle vurulduğunu belirledi.

Olay yerindeki ilk incelemelerde, Uğur Bulut'un anne Gülşen Bulut'u 3 el ateş ederek öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olaya ilişkin cinayet şüphesiyle de çalışma başlatıldı.

Olay sırasında baba Mehmet Bulut ile ailenin diğer çocuğu Ozan Bulut'un evde bulunmadığı öğrenildi.

Anne Gülşen Bulut'un Manavgat'ta bir diyaliz merkezinde doktor, Uğur Bulut'un lise öğrenci olduğu kaydedildi.

Öte yandan, olayı haber alan ve olay yerine gelen ailenin yakınları fenalık geçirdi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve oğlunun cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aksu Antalya ceset

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