Antalya’da deniz, kum, güneş üçlüsüne alternatif; Eğlence ve alışveriş

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın turistik bölgesi Belek'te 'Türkiye'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı' sloganıyla Rixos World Parks & Entertainment bünyesinde kurulan The Land of Legends Theme Park, 2019 sezonunu açtı. Tesis, 2018 sezonunda 2 milyonun üzerinde turist ağırladı.

The Land of Legends Kingdom Hotel Genel Müdürü Çetin Pehlivan, bu yılın ilk beş ayında rakamsal verilerin ikiye katlayarak ilerlediğini söyledi. The Land of Legends'i bir destinasyon olarak adlandıran Pehlivan, destinasyon turizminde farklarını ortaya koyduklarını kaydetti.

Çetin Pehlivan, 2018 yılında hotel, alışveriş merkezi ve The Land of Legends'i kapsayan destinasyonu 2 milyonun üzerinde ziyaretçinin gezdiğini, konakladığını ve eğlendiğini söyledi. Eğlence merkezinde deniz, kum, güneş üçlüsünün dışına çıkan konaklamayı, alışverişi ve eğlence anlayışının 100'den fazla çeşidini aynı çatı altında buluşturduklarını belirten Çetin Pehlivan, şunları söyledi:

"Harika ve muazzam bir yıl geçiriyoruz. Ülkemiz adına, turizm adına çok güzel bir yıl. Turizm bakanlığımızın ortaya koyduğu ürün çeşitliliği konusunu biliyoruz. Burası doğru konseptte buluştuğumuzda ülkemiz ve turizm çeşitliliği açısından neler yapılabileceğinin en büyük kanıtlarından biri. Doğru konsept, doğru vizyon ile buluştuğunda dünyanın her yerinden insanlar size ilgi gösteriyor. Land of Legends'i bir bütün olarak ele aldığımızda yaşamın tüm alanları mevcut. Burada bir otelimiz, alışveriş bölümümüz bir de eğlence parkımız var. Üçlü kombinasyonla geçen yıl 2 milyon kişiye ev sahipliği yaptık. Bu inanılmaz bir rakam. 2019 yılı için bu rakamları katlayacağız. 80'den fazla ülke vatandaşına burada hizmet ediyoruz. Biz burayı yatırım olarak adlandırmıyor, destinasyon olarak isimlendiriyoruz. Müşteri profilimiz de Amerikalı, Çinli, Jamaika'dan dahi turistler var."

ADRENALİN DOLU EĞLENCELER

The Land of Legends Theme Park içindeki son teknoloji su kaydırakları, adrenalin dolu eğlenceler, 7'den 70'e ilgi çekiyor. Beyaz kum kaplı dalga plajı ve dalga havuzu, çocuklar için özel yapılan aktivite alanı ve kaydıraklar, Water Typhoon Coaster (su roller coasterı), cam bölmeli havuzun yanısıra, mini hayvanat bahçesindeki kaplan, penguenlerin sergilendiği özel bölüm ilgi gören yerlerin başında geliyor.

Eğlence merkezi, etkileyici mimarisi ve eğlence dünyasının dahisi olarak bilinen Franco Dragone'nin yaratıcılığıyla yepyeni bir eğlence konseptinin öncülüğünü yapıyor. Las Vegas, Macau, Paris, Wuhan, Dubai ve Rusya'da gerçekleştirdiği gösteriler 100 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Dragone Productions'ın kurucusu ve sanat yönetmeni Franco Dragone, eğlence dünyasının ihtişamını temalı parkla Türkiye'ye taşıdı.

Açıldığı günden bu yana her gün yüzlerce kişinin giriş yaptığı su parkında, dalga havuzu ile sörf havuzuna ilgi oldukça büyük. Su parkına gelen her müşterinin 'mutlaka denenecekler' listesinde ilk sıraya yazdığı rafting havuzu, günün her saatinde dolup taşıyor. Her yaştan tatilci şiddetli akan suyun üzerinde bot yardımıyla ilerliyor.

Sörf havuzunun yanısıra, dalga havuzunda her yaştan tatilci, boyları 2 metreye ulaşan dalgalar arasında serinliyor. Kimisi çocuğuyla eğlenirken kimisi de eşi veya kız arkadaşı ile dalgalara meydan okuyor. Parkın en dikkat çekici aktivitelerinden biri de Typhoon Coaster. 43 metre yükseklikten coaster araçları içinde 86 kilometre hızla hareket eden tatilciler, 525 metrelik platform sonunda havuza iniş yapıyor. Etrafa saçılan su eşliğinde coaster turunun sonuna gelen tatilciler, çığlıklarına hakim olamıyor. Hız ve adrenalinin buluştuğu Typhoon Coaster, adrenalin severleri bekliyor. Aynı zamanda saatteki hızı 115 kilometreye ulaşan Hyper Coaster'ın 1287 metre uzunluğundaki platformu da adrenalin limitlerini zorluyor.

70'ten fazla su kaydırağının bulunduğu park, masalları andıran görselliği ile ön plana çıkıyor. Legends of Aqua'ya girmek için otel müşterisi olma şartı da aranmıyor. Münferit girişlerin yapılabildiği su parkı bölümü 09.30 ile 18.00 saatleri arasında açık. İsteyenler bu saatler arasında giriş yapabiliyor.