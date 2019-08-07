HABER

Antalya'da "fotokapanlı" uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Çığlık Mahallesi Dere mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren kişinin tespit edilebilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirildi. Görüntüler incelendiğinde ise şüphelinin K.Y. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 10 kilogram kubar esrar, zanlının evinde kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
Arnavutköy Polis Okulu'ndan mezun olan 714 polis için tören düzenlendiArnavutköy Polis Okulu'ndan mezun olan 714 polis için tören düzenlendi
Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla birlikte çöp topladıTatile gelen gurbetçi çocuklarıyla birlikte çöp topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fotokapan Gazipaşa kenevir uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Elazığ’dan dünya pazarına!

Elazığ’dan dünya pazarına!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! AK Parti'den flaş açıklama

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Konya'da şoke eden olay! Oyuncak ayının içinden çıktı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Adana'da silahlı kavga! Otomobilinden indiği anda saldırdılar

Adana'da silahlı kavga! Otomobilinden indiği anda saldırdılar

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde lüks sitede yılan paniği

Beylikdüzü’nde lüks sitede yılan paniği

Bodrum'daki yangın büyüyor!

Ünlü tatil beldesindeki yangın büyüyor!

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Bekçilik sınav sonuçları 2019: Bekçilik sınav sonuçları açıklandı, nereden öğrenilecek?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.