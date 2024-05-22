Son dakika | Avrupa ülkeleri peş peşe duyuruyor: İsrail'i kızdıran karar! Netanyahu'dan hamle gecikmedi

Son dakika haberi: Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülkesinin bu ay Filistin devletini resmen tanıyacağını duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de kararını duyurdu. Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkması halinde emri uygulayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi de Norveç olmuştu.

NORVEÇ DIŞİŞLERİ DUYURDU

İrlanda'nın ardından Norveç Dışişleri Bakanlığından, bugün yapılan açıklamada, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun şekilde Filistin'i tanıyacağını açıkladı.

İSPANYA DA AYNI KARARI ALDI

Norveç'in ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacaklarını söyledi.

İSRAİL'İN HAMLESİ GECİKMEDİ

İsrail ise Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi.

Büyükelçilerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağrıldığı ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetmişti.

"NETANYAHU'YU TUTUKLAMAK ZORUNDA KALIRIZ"

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması halinde, bunu uygulamak zorunda kalacaklarını belirtmişti.

Norveç, tutuklama emri çıkması halinde Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; "İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz" dendi.

(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





