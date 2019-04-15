Antalya’da hızlı postacıları milli takım için yarıştı

Postacı Yürüyüş Milli Takımına seçilmek isteyen postacılar, Antalya’da bölge elemelerinde ter döktü. En kısa sürede parkuru bitirmek isteyen kadın ve erkek postacılar kıyasıya yarıştı. Bu yıl 48’incisi düzenlenecek Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması için milli takıma seçilmek isteyen posta dağıtıcıları, Zeytinköy Spor Tesisleri’ndeki atletizm tesisinde kayıt yaptırdıktan sonra sahaya çıktı. Sırt numaraları yapıştırılan dağıtıcılar, ısınma hareketlerini yapıp, startın verilmesinin ardından yürüyüşe başladı. Kemal Sunal’ın ’Postacı’ filmini aratmayan görüntülerde postacılar birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sırasında sık sık görevlilerden su alıp içen postacılar ilginç görüntüler oluşturdu. Yarışı tamamlayan ve zor anlar yaşayan kadın sporculara eşleri yardım etti. Yarışmaya Antalya bölgesinden 11 erkek, 4 kadın posta dağıtıcısı katıldı. Erkeklerin 10 bin metre, kadınların ise 5 bin metre yürüdüğü yarışlarda bazı sporcular, uygun teknikle yürüyemediği için yarış dışı kaldı. Bazı sporcular ise sakatlanıp yarışı bırakmak zorunda kaldı. Antalya’da derece yapan postacılar, daha sonra Türkiye elemelerine katılacak. Antalya’da gerçekleştirilen yarışmanın erkekler kategorisinde Hasan Tezcan birinci, Hüseyin Sain ikinci, Yusuf Şahin üçüncü oldu. Kadınlarda ise Şadiye Özbey birinciliği, Denizli’den Ayşe Çakmak ikinciliği, yine Denizli’den Kader Kahveci üçüncülüğü elde etti.

Birinci oldu

Alanya Avsallar’dan yarışa katılan ve 10 kilometreyi 61 dakikada yürüyen Hasan Tezcan, yarışmaya bir aydır her akşam yaptığı antrenmanla hazırlandığını belirti.

Bundan önceki katıldığı yarışlarda iki ve üçüncülük elde ettiğini hatırlatan Tezcan, “Bu yıl birinci oldum, mutluyum. Bireysel performansına bağlı bir yürüyüştü. Rakiplerimi zorda olsa geçtim. İlimizi Türkiye şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.

Hedefi milli takım

5 kilometreyi 31 dakikada yürüyen kadınların birincisi Şadiye Özbey ise 13 yıldır PTT’de görev yaptığını dile getirerek, ”Bugün katılım azdı, 4 arkadaşımla yarıştım. 8 yıldır yarışlara ve zaman zamanda maratonlara katılıyorum. Bugün bölge yarışımızı tamamladık. 5 kilometre yürüdüm. Koşu ve yürüme arası bir tempomuz var. Püf nokta ise dizlerin kırılmamasıdır. Daha sonra Türkiye Şampiyonası olacak. Milli Takım seçmeleri oluyor. Ardından Başkan ülkeleri ile olan yarışa katılıyoruz. Hedefim milli takıma seçilmek” ifadelerini kullandı.