Antalya’da iki otomobil çarpıştı: 6’sı Ürdün vatandaşı 8 yaralı

Antalya’da ticari taksiyle otomobilin karıştığı trafik kazasında, 6’sı Ürdün vatandaşı 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ünün çocuk olduğu öğrenilirken, anneleri sıkışan araçtan itfaiye yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Hurma Mahallesi 278 sokak ile 272 sokak kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürdün vatandaşı Dergan Issam Daoud Alhalaysı (39) yönetimindeki 07 MA 7112 plakalı özel otomobil, kontrolsüz kavşağa geldiği sırada Arif Tez yönetimindeki 07 T 2826 ticari taksi ile çarpıştı. Sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza sonrası araç içerisinde şok geçiren çocuklar, vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mahmaoud Dergam Issam Alhalaysı (3) Lara Dergam Issam Alhalaysı (11) Issam Dergam Issam Alhalaysı (9) ve Nada Dergam Issam Alhalaysı (6) isimli yaralı çocukları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise araçta sıkışan anne Huda Mahmoud Abdel Halem Saleh’i (38) yarım saatlik bir çalışmanın ardından otomobilden çıkarttı. Ürdünlü anne tedavi için hastaneye kaldırılırken, taksi sürücüsü Ali Tez ile aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen yolcu da tedavi altına alındı.

"Taksici şoktaydı"

Kaza sesini duyar duymaz araçtaki çocukları çıkarmaya gittiğini söyleyen vatandaşlardan Süleyman Koçak, “içeride 4-5 tane çocuk vardı. Şoförle birlikte çocukları çıkartıp yolun üzerine yatırıp, ambulansla itfaiye aradık. Taksici de şoktaydı. Bir vatandaş olarak üzerime düşen görevi yaptım. Burada çok kaza oluyor, önlem almaları gerekiyor” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.