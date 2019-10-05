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Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 04:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

Mehmet AKIN / ELMALI(Antalya),(DHA) - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Korkuteli ilçesinden Elmalı yönüne giden Yalçın Şahiner (37) yönetimindeki 26 BP 544 plakalı nar yüklü kamyon, Elmalı-Korkuteli karayolu Öküzgözü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde yol güvenliği alırken, araçta sıkışan Arif Mercan (35), Yalçın Şahiner ve Ümit Şen'in (18) sağlık ekiplerince hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. 3 kişinin cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı İtfaiye Birimi tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.
Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Elmalı İtfaiye Birim Amiri Bilal Demir, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, rampa aşağı seyreden kamyonun yoldan çıkarak şarampole devrildiğini söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölüAntalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölüAntalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölüAntalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü

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