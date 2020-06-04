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Antalya'da sahiller hareketlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri nedeniyle yasaklanan plajlar, 2,5 aylık sürenin ardından halka açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü sahilleri de kalkan yasağın ardından hareketlenmeye başladı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla güneşin ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar, keyifli bir gün geçirdi.

Plaj, piknik alanları ve tarihi dokusuyla ilgi çeken ören yerlerden Phaselis, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sabah saatlerinden itibaren sahile giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilen şezlonglarda güneşlendi, denize girmenin keyfini yaşadı.

Bazı vatandaşlar denize yakın parklarda otururken, bazıları bisiklet sürüp, spor yaptı.

Amatör balıkçılar da deniz kıyılarındaki yerlerini aldı. Bazı vatandaşların maske taktığı görüldü.

PHASELIS PLAJI VE TARİHİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kemer'de bulunan antik Yunan ve Roma şehri Phaselis Antik Kenti de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Plaj, piknik alanları ve tarihi dokusuyla bölgenin ilgi çeken ören yerlerinden Phaselis'te yoğunluk yaşandı.

Antik kenti gezen vatandaşlar, sahilinde de denize girip güneşlendi. (AA)

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