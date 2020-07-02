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Antalya'da sıcaktan bunalanlar, sahile koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 16:00 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükseldiği, turizm kenti Antalya'daki Konyaaltı Sahili, yerli- yabancı turistlerle doldu. Tatilcilerden bazılarının, sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi.

Antalya'da sıcaktan bunalanlar, sahile koştu

Antalya'da sıcak havadan bunalıp, evde oturmak istemeyenler ile yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimileri sosyal mesafeye dikkat ederken, kimileri de koronavirüs önlemlerini umursamadı. Her yaştan tatilcinin bulunduğu sahilde, gençlerin çoğunlukta olduğu gözlendi. Denize girmenin yanı sıra güneşlenmeyi tercih eden bazı kişiler ise ilginç yöntemler seçti. Sahilde uzanan bir tatilcinin, yol kenarından topladığı ağaç yapraklarıyla kendisine gölge yaptığı görüldü. Yüzünün üzerinde tuttuğu yapraklar sayesinde serinlemeye çalışan tatilciyi görenler ise şaşırdı.

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Ukrayna'dan tatil için Antalya'ya gelen Tiana Erarikova, çocuklarıyla sahil keyfi yaptığını söyledi. Denizin ve güneşin muhteşem olduğunu söyleyen Erarikova, 10 gün tatil yapıp, dinleneceğini belirtti.

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Eşi Bahattin Erik ile birlikte sahile gelen Yurdagül Erik ise "Sahile gelenler, kendi önlemini almış durumda" dedi.

DHA

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