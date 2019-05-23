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Antalya’da trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında minibüs içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.Kaza, Isparta-Antalya yolunun 19.

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında minibüs içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, Isparta-Antalya yolunun 19. kilometresinde bulunan Kurşunlu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Mehmet K. yönetimindeki 07 FCJ 47 plakalı minibüs ile kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücüsü Mehmet.A.U. idaresindeki 20 VF 525 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile minibüs sürücüsü Mehmet K. ve içerisinde bulunan M.Ç., D.B., Ş.Y.,Y.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Minibüste bulunan yolcuların sebze paketleme işinde çalıştığı öğrenildi.

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