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Antalyalı otobüs şoföründen ilginç çıkış: Şoförden olmayanlar aşağı insin

01.04.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da seyir halindeyken ön kapıdan inen yolcuyla tartışan otobüs şoförü sinirlenip aracı durdurdu. Otobüs içindeki yolculardan bazıları şoförü haklı bulurken bazıları da yolcunun davranışını haklı buldu. Kendisini haklı görmeyen yolculara sitem eden şoför, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında ön kapıdan inme nedeniyle tartışma yaşandı. Otobüs içindeki diğer yolcuların bazıları şoförü haklı bulurken, bazıları da yolcuyu haklı buldu.

''ŞOFÖRDEN OLMAYAN AŞAĞI İNSİN''

Tartışma sonrası sinirlenerek aracı durduran şoför, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından tekrar araca binip, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi. Büyük şaşkınlık yaşayan yolcular ise şoförün bu sözlerine uzun süre güldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

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(İHA)

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antalya
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