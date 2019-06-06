Antalya’nın iki yüzü

Turizmin başkenti Antalya’da Ramazan Bayramı dolayısıyla sahillerde yoğunluk oluştu. Alanya ve Gündoğmuş ilçeleri arasındaki Torosların zirvesindeki karlı krater gölü de ziyaretçilerin akınına uğradı. Tatilciler 2 bin 600 rakımlı yaylalarda kartopu oynarken, Antalya kent merkezinde 30 dereceye ulaşan sıcak havanın tadını Akdeniz’in mavi sularında yüzerek değerlendirdi.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve ilçelerinde dünyaca ünlü plajlar, bayram tatilinin geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, farklı illerden ve yurt dışından gelen tatilciler yüzerek serinlemeye çalıştı. Konyaaltı sahilinde plajları dolduran tatilciler, şezlonglarda güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı. Aileleriyle suda eğlenen çocuklar renkli görüntü oluşturdu.

"Bayram yoğunluğu"

Almanya’dan Antalya’ya gelen Mehmet Turan, çok iyi bir bayram geçirdiklerini belirterek, “Tatile geldim. Her sene geliyoruz. Dünyanın en güzel yerlerinden biri Antalya. Antalya’da bayramla başka bir yoğunluk var. Her taraf dolu” dedi.