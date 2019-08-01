HABER

Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 20:52 | Son Güncelleme

Vali Münir Karaloğlu: - "2019 yılı ilk 7 ayda yüzde 15,96 artışla 8 milyon 193 bin 924 kişi Antalyamıza gelmiştir emeği olan herkesi kutluyorum"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kente gelen ziyaretçi sayısının yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,96 artarak 8 milyon 193 bin 924 olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'yı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,19 artışla 2 milyon 601 bin 928 kişinin ziyaret ettiğini, bunun "bütün zamanların ay rekoru" anlamına geldiğini belirtti.

Vali Karaloğlu, "2019 yılı ilk 7 ayda yüzde 15,96 artışla 8 milyon 193 bin 924 kişi Antalyamıza gelmiştir emeği olan herkesi kutluyorum." ifadesini kullandı.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Belediyeden engelli Havva için asansörBelediyeden engelli Havva için asansör
Sağlıkçıların fazla mesai isyanıSağlıkçıların fazla mesai isyanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 milyon turist Antalya Münir Karaloğlu turist ziyaretçi rekoru

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da iğrenç olay!

Ankara'da iğrenç olay!

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Aşkı bitiren kare! Güzel oyuncuyla...

Aşkı bitiren kare! Güzel oyuncuyla...

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

Tatil yoğunluğu başladı! Akın ettiler

Konya'da belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

PMYO Giriş sınavı şartları nelerdir, kimler başvurabilir? 2500 öğrenci alımı için kılavuz yayımlandı!

PMYO 2019 başvuru şartları açıklandı!

Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Zilhicce ayı başlıyor!

İstanbul'da 230'u geçmeyen araca '400 km hız' cezası

230'u geçemeyen araca '400 km hız' cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.