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Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 98. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 20:42 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası tarafından, "Canıyla tarih yazanların torunları kanıyla hayat kurtarıyor" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından "Canıyla tarih yazanların torunları kanıyla hayat kurtarıyor" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın hizmet binasında, Kızılay Gaziantep Şubesi iş birliğiyle organize edilen kampanyaya, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komite üyeleri, GTO personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kampanyayla ilgili değerlendirmede bulunan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, kan ve kök hücre bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın artması gerektiğini kaydetti.

Bağışta bulunan ve kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Yıldırım, kampanyanın, 8 Şubat gibi özel bir günde yapılıyor olmasının manevi değerinin de yüksek olduğunu vurguladı.

Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"GTO olarak bağış kampanyamızı bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Kampanyayı, şehrimizin onur günü olan 8 Şubat tarihinde yani 'Gazilik' unvanı verilişinin yıl dönümünde düzenliyor olmamız, kampanyayı daha da anlamlı kılıyor. Bizler bu topraklar için can verenlerin torunları olarak, kanlarımızla hayat kurtarmak için bir araya geldik. Bu yıl daha önceki kampanyalardan farklı olarak kök hücre bağışı da aldık. Dilerim bugün alınan kök hücreler, ilik bekleyen hastalarımıza şifa olur."

Kampanya için GTO'ya teşekkür eden Gaziantep Kızılay Şubesi Müdürü Feridun Gök de kış aylarında kan temininin zorlaştığını ifade ederek, bu nedenle bu dönemlerde düzenlenen kampanyaların çok önemli olduğunu vurguladı.

Gök, önemli olanın, bu konudaki farkındalığın ve bilincin artırılması olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
GTO kampanya kan bağışı

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