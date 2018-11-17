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Antibiyotiği doğru kullanmanın püf noktaları nedir? Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Uygun olmayan ve yanlış antibiyotik kullanımıyla bağışıklık sisteminin gösterdiği direnç, enfeksiyona bağlı ölümcül hastalıkların seyrinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ayrıca virüslerin yol açtığı soğuk algınlığı (nezle), grip gibi rahatsızlıklarda antibiyotikler tedavi edici değildir. İşte antibiyotiği doğru kullanmak için dikkat edilmesi gereken kurallar.

Antibiyotiği doğru kullanmanın püf noktaları nedir? Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olur?

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMININ ÜÇ KURALI

18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında GSK Türkiye Medikal Direktörü Dr. Fulya Erman, uygun olmayan antibiyotik kullanıma bağlı enfeksiyon rahatsızlıklarının ölümcül olabileceğine dikkat çekerek önerilerde bulundu.

18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamada bulunan GSK Türkiye Medikal Direktörü Fulya Erman, antibiyotik direncinin 2050 yılından itibaren en büyük insan sağlığı problemlerinden biri olacağını kaydetti. Uygun olmayan antibiyotik kullanımına bağlı olarak bakterilerin geliştirdiği antibiyotik direncinin enfeksiyonla seyredebilecek rahatsızlıkları ölümcül hale getireceğini belirten Erman “Dünya Sağlık Örgütünün hesaplamalarına göre 2050 yılından itibaren her yıl 10 milyon insanın antibiyotik direnci dolayısıyla hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor.” dedi.

ANTİBİYOTİK, NEZLE VE GRİP GİBİ VİRÜS KAYNAKLI RAHATSIZLIKLARI TEDAVİ ETMEZ

Antibiyotiklerin, bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu belirten Erman, “Bazı bakteriler antibiyotiklere karşı savaşabilir ve hayatta kalabilir. Yanlış antibiyotik kullanımı bakterilerin daha da güçlenmesine yol açar. Antibiyotikler hayati tehlikesi de olanların da aralarında olduğu enfeksiyon çeşitlerini tedavi etmek üzere kullanılan hayati ilaçlardır ve dikkatle kullanılmaları gerekir. Bir başka önemli ve dikkatten kaçan konu da şudur: Antibiyotikler sadece bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarda kullanılır. Virüslerin yol açtığı soğuk algınlığı (nezle), grip gibi rahatsızlıklarda antibiyotikler tedavi edici değildir.” dedi.

ANTİBİYOTİK KULLANMADAN ÖNCE ÜÇ KURALI ANIMSAYIN

Bu durumu önlemek için en etkili yolun akılcı antibiyotik kullanımı olduğunu belirten Fulya Erman, antibiyotik kullanımında hastaların üç kurala bağlı kalması gerektiğinin altını çizdi:

Sadece doktorun yazdığı antibiyotikleri kullanın.
 Kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile size verilmiş olan antibiyotik kutusunun tamamını bitirin.
• * Kullandığınız antibiyotikleri kimseye tavsiye etmeyin veya vermeyin. Başka birinin elinde kalmış olan “fazla” antibiyotikleri de kullanmayın4.

"DUYARLIYIM” İLE HAYALLER YARIM KALMASIN

GSK Türkiye, akılcı antibiyotik kullanımı konusunda iki yıldır “Duyarlıyım” başlıklı bir kampanyayı sürdürüyor. Çocukların hayallerinin yarım kalmaması üzerine kurulu iletişim kampanyasında, konunun yaşamsallığına vurgu yapılıyor. www.duyarliyim.com adresi üzerinden siteye giren kişiler, arzu ederlerse konuya olan desteklerini interaktif olarak ifade edebiliyor.


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antiyotik antibiyotik kullanımı virüs

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