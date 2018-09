Antibiyotik direnci nedeniyle enfeksiyonlar tehdit olmayı sürdürecek

Hepatit B: Hepatit B, halk arasında sarılık olarak bilinir. Hepatit B virüsü karaciğer iltihaplanmasına yol açarak sarılık meydana getirmektedir.

Hastalık Türkiye'de değişik bölgelerde, değişik sıklıkta görülmektedir. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde enfeksiyon sıklığı yaklaşık yüzde 10, batı bölgelerinde ise yüzde 5 civarındadır. Ülkemizdeki ortalama sıklığı da yüzde 7-8'dir. Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon Hepatit B hastası vardır. Dünyada ise bu sayı yaklaşık 350-400 milyondur.

Hepatit B geçiren erişkin yaş grubu hastaların yüzde 90'ı kendiliğinden iyileşebilir. Ancak Hepatit B ile enfekte olan bebeklerin yüzde 90'ı, çocukların yüzde 30-60'ı ve erişkinlerin yüzde 5'i Hepatit B enfeksiyonunu yenemez ve kronik olarak devam eder. Ülkemizde siroz ve karaciğer kanserinin en sık nedeni Hepatit B virüsüdür.

Hepatit C: Hepatit C, karaciğer yetmezliğine bağlı ölüme yol açabilen ve ciddi bulaşma riski olan hastalıklardan biridir. Tüm dünyada 170-200 milyon kişinin mücadele ettiği önemli bir sağlık sorunudur. Türkiye'de ise yaklaşık her 100 kişiden biri yani yaklaşık 800 bin kişinin Hepatit C hastası olduğu tahmin ediliyor. Hepatit C, tedavi edilmediği takdirde siroz ve karaciğer kanserine neden olabiliyor. Ancak erken tanı konulup, zamanında tedavi edildiğinde siroz riski ortadan kaldırılabiliyor.