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Antidepresan'dan sonra... Nihat Doğan bu kez de Çelik'in o ünlü şarkısını söyledi! Çok konuşulacak yorum

26.05.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan'ın geçtiğimiz aylarda, Mabel Matiz'in ünlü şarkısı Antidepresan'ı kendine has tarzıyla yorumlaması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Doğan bu kez de Çelik'in unutulmayan şarkısı Hercai'yi yine özgün tarzıyla seslendirdi. Doğan'ın yorumu yine sosyal medyada gündem yarattı.

Antidepresan'dan sonra... Nihat Doğan bu kez de Çelik'in o ünlü şarkısını söyledi! Çok konuşulacak yorum

Şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda son dönemde dillerden düşmeyen, Mabel Matiz'in Antidepresan adlı şarkısını seslendirmişti. Bir televizyon programında şarkıyı kendine özgü yorumuyla seslendiren Doğan, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başarmış, çok sayıda ünlü isim de Doğan'ın yorumuna dair paylaşımlar yapmıştı.

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NİHAT DOĞAN'DAN HERCAİ YORUMU

Nihat Doğan son olarak yine bir televizyon programında Çelik'in Hercai adlı şarkısını söyledi. Farklı tarzıyla parçayı seslendiren Doğan'ın yorumu yine sosyal medyada gündem oldu. Doğan'ın bu yeni yorumuna, tekrar ünlü isimlerden videolar gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

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