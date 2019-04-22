Antik Kent Laodikya, kır çiçekleriyle rengarenk

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kent Laodikya, baharın gelmesiyle rengarenk oldu. Antik kentin içindeki tarihi kalıntıların arasında ve çevresinde açan rengarenk çiçekler, güzel görüntüler oluşturdu. Kırmızı gelincikler ve beyaz papatyalar başta olmak üzere kır çiçeklerinin oluşturduğu manzarayı izlemeye gelenler ise fotoğraf çekti.

Eskihisar Mahallesi yakınında bulunan, 7 bin 500 yılık geçmişe sahip Laodikya'da, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 16 yıldır yapılan kazı çalışmaları, aynı anda birçok alanda sürdürülüyor. Antik kaynaklara göre, Laodikya'nın, M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında Seleukoslar Kralı 2. Antiokhos'un eşi Laodike adına kurulduğu sanılan antik kentte 12 ay kazı çalışması yapılırken, baharın gelmesiyle çalışmalar da hız kazandı. Tarihi kalıntıların arasında ve çevresinde açan kır çiçekleri ile antik kentte görsel şölen oluştu. Gelincikler ve papatyalar başta olmak üzere rengarenk kır çiçekleri, antik kenti ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Tarihi kalıntılar arasında gezen ziyaretçiler, kır çiçeklerinin arasında fotoğraf çekiyor. Evlenecek çiftler de gelinlik ve damatlık ile Laodikya'ya gelip, doğal fonda fotoğraf çektiriyor.

PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kentte kazı çalışmaları yaparken, doğal ve yabani hayatı da koruduklarını belirterek, "Her yıl baharın gelmesiyle Laodikya Antik Kenti bize en güzel renklerini sunuyor. Antik kalıntıların içinde açan çiçekler bize rengarenk görsel bir şov yapıyor. Laodikya'nın içinde bulunduğu Çürüksu Ovası'nın ne kadar verimli olduğunun bir göstergesidir. Biz burada her yıl bu güzelliği yaşıyoruz" dedi.