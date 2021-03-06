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AÖF sınavları online mı yapılacak? AÖF sınav tarihleri için geri sayım

06.03.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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AÖF sınavları online mı yapılacak? AÖF sınav tarihleri için geri sayım

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında birçok sınav online olarak gerçekleştirilmişti. Sosyal medyada AÖF sınavlarının online olarak yapılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. AÖF, sınavların online olarak yapılıp yapılmayacağına dair açıklama yaptı.

10-11 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan AÖF sınavları ile ilgili daha önce yapılan açıklamada, sınavların sınav merkezlerinde yapılacağı vurgulanmıştı. AÖF, resmî bir açıklama gelene kadar başka çevrelerden yapılan açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini, sınavların online ya da yüz yüze olacağı ile ilgili bilgilerin kurumdan paylaşılacağını duyurdu.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi; yaptığı açıklamada, öğrencilerin, sınav dönemindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı vurgulandı. Sınavların online yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir karar verilmediği aktarılırken, konuyla ilgili açıklamaların sadece AÖF’nin sosyal medya hesapları ve resmî internet sitesinden yapılacağı ve bu açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtildi.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan tarihlerinde yapılacak. Final sınavı da mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021’e dek sınav merkezi tercihinde bulunanlar, bahar dönemi ara sınavına sınav merkezinde gireceklerini duyurdu.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi, 1982’de kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren bir fakültedir. 
Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayarak farklı kentlerde okuma imkanı olmayan, örgün olarak üniversite okumaya fırsatı bulunmayan Türk vatandaşları için kurulan bir sistemdir. Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun dışında Türki Cumhuriyetler, KKTC ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarına hizmet vermektedir.

AÖF sınavları online mı yapılacak? AÖF sınav tarihleri için geri sayım

Açıköğretim Fakültesi bulunan üniversiteler:

-Anadolu Üniversitesi (AÖF)
-İstanbul Üniversitesi (Auzef)
-Atatürk Üniversitesi (Ata-AÖF)

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi
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