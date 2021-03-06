AÖF sınavları online mı yapılacak? AÖF sınav tarihleri için geri sayım

10-11 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan AÖF sınavları ile ilgili daha önce yapılan açıklamada, sınavların sınav merkezlerinde yapılacağı vurgulanmıştı. AÖF, resmî bir açıklama gelene kadar başka çevrelerden yapılan açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini, sınavların online ya da yüz yüze olacağı ile ilgili bilgilerin kurumdan paylaşılacağını duyurdu.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?



Anadolu Üniversitesi; yaptığı açıklamada, öğrencilerin, sınav dönemindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı vurgulandı. Sınavların online yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir karar verilmediği aktarılırken, konuyla ilgili açıklamaların sadece AÖF’nin sosyal medya hesapları ve resmî internet sitesinden yapılacağı ve bu açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtildi.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan tarihlerinde yapılacak. Final sınavı da mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021’e dek sınav merkezi tercihinde bulunanlar, bahar dönemi ara sınavına sınav merkezinde gireceklerini duyurdu.