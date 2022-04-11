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AÖF sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

11.04.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 2 ile 3 Nisan günleri arasında gerçekleştirilmişti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden sınav sonuçları ve sınav notu bilgisinin paylaşılacağı tarih merak ediliyor. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖF sonuçları açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi ara sınavınınn gerçekleştirilmesinin sonrasında sınav sonuçları merak ediliyor. Türkiye’de 81 ilde ve KKTC’de gerçekleştirilen sınavlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

2022 AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi önceki haftarda yayınladığı takvim ile AÖF sınav tarihlerini açıklamıştı. Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 2-3 Nisan günlerinde gerçekleştirildi ama AÖF sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yılardaki sınavlar baz alınarak sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması beklenmekte.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ!

Açıköğretim öğrencinin birinci yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştirilmekte. Ayrıca öğrenciler fakülte tarafından atanan derslere ekleme ve çıkartma yapabilir veya toplam 45 krediyi geçmemek kaydıyla üst yarı yıldan ders seçebilir. (İlk sene istisna)

Lisans eğitimi birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamamakta.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders alamıyor.

2022 AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ!

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde,

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde,

AÖF Yaz Okulu Sınavı ise 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek.

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