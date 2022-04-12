AÖF sonuçları sorgulama ekranı! anadolu.edu.tr 2-3 Nisan AÖF sınav sonuç sayfası!

AÖF sonuçları sorgulama ekranı! anadolu.edu.tr AÖF sınav sonuç sayfası erişime açılıyor. AÖF sınav sonuç sayfası üzerinden öğrenci girişi yapabilir ve sınavdan kaç puan aldığınızı tek tıkla öğrenebilirsiniz. İşte; 2-3 Nisan AÖF sınav sonuçları!
Aşağıdaki bağlantı üzerinden AÖF sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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