HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AÖF sonuçları sorgulama ekranı! anadolu.edu.tr 2-3 Nisan AÖF sınav sonuç sayfası!

AÖF sonuçları sorgulama ekranı! anadolu.edu.tr 2-3 Nisan AÖF sınav sonuç sayfası!

12.04.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sonuçları sorgulama ekranı! anadolu.edu.tr AÖF sınav sonuç sayfasına erişebilir ve sınavdan kaç puan aldığınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Uzaktan eğitim alan binlerce kişi AÖF sınav sonuçlarını merakla bekliyordu. 2-3 Nisan tarihlerinde yapılan sınavla ilgili açıklama geldi.

AÖF sonuçları sorgulama ekranı! anadolu.edu.tr 2-3 Nisan AÖF sınav sonuç sayfası!

AÖF sonuçları sorgulama ekranı! anadolu.edu.tr AÖF sınav sonuç sayfası erişime açılıyor. AÖF sınav sonuç sayfası üzerinden öğrenci girişi yapabilir ve sınavdan kaç puan aldığınızı tek tıkla öğrenebilirsiniz. İşte; 2-3 Nisan AÖF sınav sonuçları!

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Aşağıdaki bağlantı üzerinden AÖF sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF bahar dönemi final sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Yaz okulu sınavı ise 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davasıİmamoğlu sert yanıt vermişti! Bakan Karaismailoğlu'ndan tazminat davası
Son Dakika! Rusya'nın Ukrayna işgalini sonlandıracak görüşme Son Dakika! Rusya'nın Ukrayna işgalini sonlandıracak görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

Millet İttifakı'nın adayı için en net açıklama

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

Putin dünyayı tehdit etti! 'Asla durmayacağız!'

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.