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AP üyesi Zdechovsky’den evlat nöbeti tutan ailelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 21:34 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin acısını derinden hissettiğini belirterek "Ailelere destek vermek için Diyarbakır’a geldim.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin acısını derinden hissettiğini belirterek "Ailelere destek vermek için Diyarbakır’a geldim. PKK, Avrupa’daki kayıtlarda terör örgütü olarak geçiyor, bu hiç değişmeyecek." dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı ile HDP İl Başkanlığı binası önünde çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileleri ziyaret ettikten sonra Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu zarar gören mahalleleri gezdi.

“Ailelerin acısını derinden hissediyorum”
AP üyesi Zdechovsky, gezinin ardından temaslarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerini ziyaretinde kendi çocuklarını düşünüp, empati kurduğunu ve bu nedenle ailelerin acısını derinden hissettiğini söyledi. Ailelerin terör örgütü PKK’ya destek vermeleri dolayısıyla Avrupa ülkelerine tepkili olduğu yönündeki soru üzerine Zdechovsky, Avrupa’nın terör örgütünü desteklemediğini, sadece elinde silah olmayan kişi veya gruplarla görüştüklerini savunarak, "Ailelere destek vermek için Diyarbakır’a geldim. PKK, Avrupa’daki kayıtlarda terör örgütü olarak geçiyor, bu hiç değişmeyecek. Hiç bir zaman Kuzey İrlan’da ve İspanya’daki terör örgütleriyle görüşmedik, kabul etmedik. Burada da görüşmeyiz. Ayrıca buradaki izlenimlerimi AP üyelerine anlatarak, onlara buraya gelmelerini önereceğim" diye konuştu.

“Kiliselerin onarımını yaptığı için Türk hükumetine teşekkür ediyorum”
Sur ilçesinde zarar gören tarihi mekanlarda yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde gördüğünü beliren Zdechovsky, "Kiliselerin onarımını yaptığı için Türk hükumetine teşekkür ediyorum. Kültürel değerlerimize saygı gösterildiğini görmek beni çok mutlu etti. Bu değerlerin korunması için Türk hükumetinin büyük çaba gösterdiğini gördüm" şeklinde konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından toplantı sona erdi.

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