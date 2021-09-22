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  4. App Store'dan indirdiği uygulama başını yaktı! Kripto paralarını kaptırdı

App Store'dan indirdiği uygulama başını yaktı! Kripto paralarını kaptırdı

22.09.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kripto para yatırımcısı olan Hadona Diep, Apple'ın uygulama marketi App Store'da yer alan Toast Plus isimli uygulama yüzünden kripto paralarını çaldırdı. Aynı zamanda bir siber güvenlik uzmanı olan Diep, Apple'a dava açtı.

App Store'dan indirdiği uygulama başını yaktı! Kripto paralarını kaptırdı

Apple, iPhone kullanıcılarının her şeyi olan App Store'u güvende tutmak için çok çalıştığını sık sık vurguluyor. Bazıları ise App Store'u, Android'in uygulama marketi Google Play'e nazaran daha güvenli görüyor. Fakat bir siber güvenlik uzmanı olan Hadona Diep'in başına gelenler, App Store'un güvenliği hakkındaki tartışmaları tekrar gündeme getirecek gibi görünüyor.

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ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan Hadona Diep, kripto para hırsızlığına yol açan kötü amaçlı bir uygulama yüzünden Apple'a dava açtı.

İŞTE DAVANIN HİKAYESİ

Hadona Diep, Mart 2020'de iPhone'una tanınmış bir kripto para cüzdanı olan Toast Wallet'ın bir sürümü olduğunu düşünerek, App Store'da yer alan Toast Plus uygulamasını indirdi.

Toast Plus'ın App Store'daki logosu Toast Wallet ile neredeyse aynıydı.

Kripto para yatırımcısı Mart 2021'de ise varlıklarını Toast Plus'a aktardı ve daha sonra Toast Plus'taki hesabını kontrol ettiğinde, cüzdanındaki Ripple'larının (XRP) kaybolduğunu ve hesabının silindiğini gördü.

Diep daha sonra Toast Plus'ın Toast Wallet uygulaması ile alakalı bir sürüm olmadığını, kripto para çalmak için oluşturulan bir "sahtecilik" veya "kimlik avı" yazılımı olduğunu keşfetti.

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Hadona Diep, Apple’ı birçok yasayı ihlal etmekle suçladı. Diep, mail bilgilerinin ele geçirildiğini ancak Apple'ın bunu kendisine bildirmediğini de iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Kripto para
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