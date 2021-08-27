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  4. Apple'ın açığını bulan Didimli Hüseyin Çoban teklifi kabul etti! Servet sahibi oluyor

Apple'ın açığını bulan Didimli Hüseyin Çoban teklifi kabul etti! Servet sahibi oluyor

27.08.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın açığını açığını bularak gündeme gelen 21 yaşındaki Hüseyin Çoban, firmanın kendisine hediye olarak önemli bir miktar para teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Apple'ın açığını bulan Didimli Hüseyin Çoban teklifi kabul etti! Servet sahibi oluyor

Apple’ın güvenlik açığını bularak ünlülerin fotoğrafına ulaştığını ileri süren 21 yaşındaki Hüseyin Çoban, bilgisayar teknolojilerine olan düşkünlüğü sayesinde kendisine önemli miktarda bir teklif geldiğini belirti.

"AYLAR SONRA YENİ BİR TEKLİF GELDİ"

Aydın Didim'de yaşayan Çoban, "Geçtiğimiz Apple’ın sistem açıklarını fark ederek bu açıkları Apple’a bildirmiştim. Bunun üzerine bana para ödülü teklif edildi. Ben bu ödülü kabul etmemiştim. Aylar sonra yeni bir teklif geldi. Ve bu teklifi kabul ettim” dedi.

APPLE ÖNCE ÖZÜR DİLEDİ SONRA TEKLİFİ ARTIRDI

Hüseyin Çoban, Apple model cep telefonu kullanan ünlülerin iCloude (bulut denilen depolama alanı) hesaplarına girerek, tüm fotoğraflarına ve uygulamalarına ulaştığını açıklamıştı. Bunun üzerine şirket yetkilileri ile temasa geçtiğini kaydeden Çoban, kendisine teklif edilen binlerce dolar ödülü az bularak kabul etmediğini açıklamıştı. Aylar sonra Apple’dan kendisine dönüş yapıldığını belirten 21 yaşındaki Çoban, Apple’dan gelen mesajda "Geç dönüşümüzden dolayı özür dileriz, teklifimizi kabul etmemenize üzüldük. Bulduğunuz açığı daha detaylı bir şekilde incelediğimizde değerinin daha da yüksek olduğunu fark ettik. Eğer kabul ederseniz . ödüllendirileceksiniz." şeklinde mesaj aldığını bu ödülü kabul edeceğini söyledi.

Didimli Hüseyin, Apple’ın açığını bulduDidimli Hüseyin, Apple’ın açığını buldu

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Apple Aydın
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