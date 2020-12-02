Apple 2020'nin en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı

2020'nin bitmesine artık sayılı günler kaldı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte firmalar da 2021'e hazırlık yapmak, koronavirüsün gölgesinde geçen 2020'ye veda etmek için adımlar attı. Bu firmalardan biri Google'dı. Google, Google Play Store'daki en iyi Android uygulamaları ve oyunları açıklayarak yılın en iyilerini duyurdu. Bu, 2020'nin en iyilerini belirlemenin dışında 2020'ye bir vedaydı. Şimdi ise aynı adım Apple'dan geldi. App Store gibi popüler bir uygulama mağazasının sahibi olan Apple, App Store'un en iyi uygulamalarını ve oyunlarını paylaştı.

İŞTE YILIN İPHONE UYGULAMASI: WAKEOUT!

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre yılın uygulamaları beş ayrı kategoride sıralandı. Bu kategoriler yılın iPhone uygulaması, yılın iPad uygulaması, yılın Mac uygulaması ve yılın Apple Watch uygulaması ve yılın Apple TV uygulamasından oluştu. Yılın iPhone uygulaması ile başlayalım isterseniz. 2020'nin iPhone uygulaması Andres Canella tarafından geliştirilen Wakeout! oldu. Yılın iPad uygulaması olarak ise koronavirüs döneminin en çok dikkat çeken uygulamalarından biri seçildi.