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Apple 2020'nin en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı

02.12.2020 17:05 | Son Güncelleme:
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Apple 2020'nin en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı

Apple, 2020'nin en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı. Apple'ın yaptığı açıklamaya göre yılın iPhone uygulaması Wakeout! oldu. İşte Apple'ın paylaştığına göre yılın App Store uygulamaları ve oyunları.

2020'nin bitmesine artık sayılı günler kaldı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte firmalar da 2021'e hazırlık yapmak, koronavirüsün gölgesinde geçen 2020'ye veda etmek için adımlar attı. Bu firmalardan biri Google'dı. Google, Google Play Store'daki en iyi Android uygulamaları ve oyunları açıklayarak yılın en iyilerini duyurdu. Bu, 2020'nin en iyilerini belirlemenin dışında 2020'ye bir vedaydı. Şimdi ise aynı adım Apple'dan geldi. App Store gibi popüler bir uygulama mağazasının sahibi olan Apple, App Store'un en iyi uygulamalarını ve oyunlarını paylaştı.

İŞTE YILIN İPHONE UYGULAMASI: WAKEOUT!

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre yılın uygulamaları beş ayrı kategoride sıralandı. Bu kategoriler yılın iPhone uygulaması, yılın iPad uygulaması, yılın Mac uygulaması ve yılın Apple Watch uygulaması ve yılın Apple TV uygulamasından oluştu. Yılın iPhone uygulaması ile başlayalım isterseniz. 2020'nin iPhone uygulaması Andres Canella tarafından geliştirilen Wakeout! oldu. Yılın iPad uygulaması olarak ise koronavirüs döneminin en çok dikkat çeken uygulamalarından biri seçildi.

Zoom

Zoom, yılın iPad uygulaması olarak Apple tarafından listelendi. 2020 yılında kullanıcı sayısını 300 milyona çıkartan video konferans uygulaması, böylece App Store tarafındabelirlenen en iyiler listesindeki yerini aldı. Yılın Mac uygulaması Flexibits tarafından geliştirilen Fantastical, yılın Apple Watch uygulaması Endel ve yılın Apple TV uygulaması ise Disney+ oldu. 2020'nin en iyi App Store oyunları ise şöyle sıralandı:

2020'NİN EN İYİ APP STORE OYUNLARI

Yılın iPhone Oyunu: "Genshin Impact"
Yılın iPad Oyunu: “Legends of Runeterra”
Yılın Mac Oyunu: "Disco Elysium"
Yılın Apple TV Oyunu: “Dandara Trials of Fear”
Yılın Apple Arcade Oyunu: "Sneaky Sasquatch"

App Store yılın uygulamaları ve oyunları

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TÜRKİYE'YE ÖZEL LİSTE VAR

Apple Türkiye özelindeki listesini ise App Store üzerinden paylaştı. iPhone üzerinden App Store mağazasına giderek 2020'nin en iyi ücretsiz uygulamalarına, en iyi ücretli uygulamalarına, en iyi ücretsiz oyunlarına ve en iyi ücretli oyunlarına ulaşabilirsiniz.

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