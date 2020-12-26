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App Store satışları için Apple’dan beklenen hamle geldi

26.12.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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App Store satışları için Apple’dan beklenen hamle geldi

Geliştiriciler artık uygulamalarından daha fazla gelir elde edebilecek.

Geçtiğimiz günlerde uygun geliştiricilerin Apple tarafından App Store Küçük İşletme Programı’nın çok yakında yayınlanacağı konusunda bilgilendirildiğini sizlere aktarmıştık. Bazı geliştiricilere göre, Apple zaten App Store satışlarından daha düşük bir komisyon alıyor.

App Store Küçük İşletme Programı, geçen ay App Store komisyon oranını yüzde 30’dan yüzde 15’e düşürme sözü olarak duyurulmuştu. Görünüşe göre bu yeni oranlar şimdiden geçerli olmaya başlamış.

App Store’dan yılda 1 milyon dolara kadar kazanan geliştiriciler bu yeni programa hak kazanırken, büyük geliştiriciler Apple’a yüzde 30 komisyon ödemeye devam edecek. Geliştiricilerin aktardıklarına göre, App Store Connect’teki gelir raporlarındaki değişiklikleri görmeye başlamışlar. Ancak bu değişikliğin 1 Ocak 2021’de yayına girmesi bekleniyordu.

Marvis App’ten geliştirici Aditya Rajveer, şimdi 5,99 dolar olan bir uygulama için 5,09 ABD dolar gelir elde ettiğini fark etti. David Hodge da bugün bizimle benzer bir rapor paylaştı. Bu nedenle Apple, yeni düşük App Store komisyonunu planlanandan birkaç gün önce uygulamaya karar verdi.

Apple’ın geliştiriciler için almış olduğu bu karar oldukça sevindirici. Özellikle küçük geliştiricilerin gelirleri bu sayede fazla kesintiye uğramayacak.

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