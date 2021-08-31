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  4. Apple 2022’nin ilk çeyreğinde katlanabilir iPhone modeli planlıyor

Apple 2022’nin ilk çeyreğinde katlanabilir iPhone modeli planlıyor

31.08.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple şu sıralar rehavete kapılmış durumda. Tim Cook ne yapsak zaten satıyor mantığı ile Apple’ı taklit edilen firma konumundan taklit eden firma konumuna getirdi.

Apple 2022’nin ilk çeyreğinde katlanabilir iPhone modeli planlıyor

Sektördeki diğer üreticiler muazzam ekran tasarımlarına imza atarken, Apple kocaman çentiği ile yalnız başına kaldı. Dediğimiz gibi burada Apple’ın sadık müşteri kitlesi önemli bir rol oynuyor.

Apple ne yapsak zaten satıyor kafasıyla tasarım tarafında para harcamaya pek sıcak bakmıyor. Lakin şu sıralar Apple’ın kaçırmak üzere olduğu bir tren var. Katlanabilir ekranlı telefonlar.

Muhtemelen 2022 katlanabilir ekranlı modellerin piyasada yaygınlaşmaya başlayacağı yıl olacak. Apple yönetimi de bu durumun farkında. Son sızdırılan raporlara göre Apple bu yılın son çeyreğinde ilk katlanabilir ekranlı modelini satışa sunmayı planlıyor.

Elbette bu modelin fiyatı diğer iPhone modellerine nazaran daha yüksek olacak. Donanımsal açıdan iPhone 13 Pro ile aynı seviyede olması beklenen bu telefon fiyat tarafında ise yüzde 50 daha pahalı olacak. Örneğin iPhone 13 Pro Türkiye’de 15.000 TL’den satışa çıkarsa, iPhone Fold için 22.000 – 23.000 TL gibi bir etiket belirlenecek.

Elbette bunlar şimdilik söylenti ve sızıntıdan ibaret olan bilgiler. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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