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Apple'a soğuk duş! Akıllı saat satışları durduruluyor: Tarih verildi

19.12.2023 10:23 | Son Güncelleme:
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Dünyanın önde gelen teknoloji ve yazılım şirketi Apple, Apple Watch ürünlerinde patent davasıyla karşı karşıya. Apple tarafının davada haksız görülmesi sonucu Apple Watch'un belirli modellerinde satışlar durdurulacak.

Apple'a soğuk duş! Akıllı saat satışları durduruluyor: Tarih verildi

Apple, akıllı saat tarafında patent ihlali yaptığı için davalarla mücadele ediyordu. ABD'li tıbbi cihaz üreticisi Masimo, Apple'ın Watch Series 6'dan beri patentlerini ihlal ettiğini söylüyor. Bunu yargıya taşıyan Masimo, 2020 yılından beri Apple'ı farklı patentleri ihlal ettiği için suçluyordu.

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TARİH VERİLDİ

Apple'ın almaya zorlandığı bu kararın arkasında ise şirketin kullandığı bir yazılımın patentiyle ilgili görülen dava. ABD'de görülen davada, tıbbi malzeme üreticisi Masimo'ya ait patentler kullanılarak kandaki oksijen seviyesinin tespit etmeyi başaran Apple haksız görüldü.

Apple'ın Masimo'ya ait patentleri ihlal ettiği ve bu sayede Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin kandaki oksijen seviyesini tespit ettiği kayıtlara geçti. Mahkeme Apple'ın 21 Aralık'tan itibaren online platformlarda ve 24 Aralık'tan itibaren ise perakende mağazalarından bu saatleri satmayı durdurmasını talep etti.

Yılbaşı gibi satışların artacağı bir dönemde bu kararın gelmesi Apple'ı köşeye sıkıştırırken, Apple'ın ABD'de piyasaya süreceği tek akıllı saat modeli markanın fiyat/performans ürünü SE modeli olacak.

SATIŞLARI DURDURULACAK MODELLER BELLİ OLDU

ABD'nin önde gelen teknoloji ve yazılım şirketlerinden Apple, kısa bir süre önce satışa çıkan akıllı saat serisi Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin satışlarını durdurma kararı aldı.

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GÖZLER BIDEN'DA

Dünyanın önde gelen ekonomi ve finans gazetelerinden Financial Times, Apple'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın mahkemeden çıkan bu kararı veto edebileceğini aktardı. Gazete, ABD'nin önceki başkanlarından Barack Obama'nın 2013'te bir davada Apple lehine karar verdiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, bu satış yasağının diğer ülkeleri kapsamayacağı belirtildi. Eğer Apple, Biden'dan da beklediği bir yanıt alamazsa, şirket satışa devam etmek için yazılım değiştirerek kandaki oksijen ölçüm sistemini çıkarmak zorunda kalacak.

Mahkeme kararından sonra Apple'ın hisse değeri yüzzde 1 azalırken Masimo'nun hisse değeri ise yüzde 3.2 arttı. Masimo yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama da yaptı. Açıklamada, "Bu karar, dünyanın en güçlü şirketinin bile yasalara uyması gerektiğini gösterdi" denildi.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Apple ve Masimo'nun anlaşmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu aktarırken, her iki şirketin de henüz bu yönde bir adım atmadığına dikkat çekti.


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Apple Apple Watch
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