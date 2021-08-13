HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın çocuk koruma özellikleri çalışanları endişelendirdi

Apple'ın çocuk koruma özellikleri çalışanları endişelendirdi

13.08.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple çocuk istismarı görüntülerini tespit edebilmek için iCloud'taki fotoğrafları tarayacağını duyurdu. Apple çalışanları ise Apple'ın bu hamlesine tepki gösterdi. Çalışanlar, Apple'ın sektör lideri olarak görüldüğü söylenen gizlilik itibarına zarar vermesinden endişe duruyor.

Apple'ın çocuk koruma özellikleri çalışanları endişelendirdi

Apple, çocuk istismarını önlemek için geçtiğimiz hafta önemli bir adım attı. Buna göre Apple, çocuk istismarı görsellerinin iCloud'ta depolanıp depolanmadığını tespit etmek için kullanıcılarının bulut sisteminde sakladığı tüm fotoğrafları tarayacak.

Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyorEbeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor

Şirket, bu özelliğin kullanıcı gizliliği ön planda tutularak tasarlandığının altını çizse de bazı güvenlik uzmanları Apple'ın izlediği yöntemin özel hayatın gizliliği açısından daha sorunlu olduğuna dikkat çekti. Hatta bazı uzmanlar, aynı yöntemin başka amaçlarla da kullanılabileceğini ve devletlerin Apple'ı buna zorlayacağını düşündüklerini belirtti. Gelen bilgilere göre ise bu konuda bir tepki, Apple'ın kendi çalışanlarından geldi.

APPLE ÇALIŞANLARI ENDİŞELİ

Reuters'ın haberine göre, belirtilmemiş sayıdaki Apple çalışanı, CSAM (Çocuk cinsel istismar materyali) tespiti konusundaki endişelerini dile getirmek için Apple'ın dahili Slack kanallarına başvurdu. Çalışanlar özellikle, hükümetlerin Apple'ı CSAM dışında içerikler için bu teknolojiyi kullanmaya zorlayabileceğinden endişe duyuyor. Bazı çalışanların endişesi ise Apple'ın sektör lideri olarak görülen gizlilik itibarına zarar vermesi.

Apple-1

Kimliğinin açıklanmamasını isteyen çalışanlar Reuters'e verdiği demeçte, Apple çalışanlarının bir hafta önce açıklanan planla ilgili 800'den fazla mesajla Apple'ın dahili Slack kanalını doldurduğunu söyledi. Günlerce süren tartışmaya tanık olan çalışanlara göre, pek çok kişi, baskıcı hükümetler tarafından bu özelliğin istismar edilebileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Çalışanlar, Apple'ın geçmişteki güvenlik değişikliklerinin de çalışanlar arasında endişe uyandırdığını, ancak yeni tartışmanın hacminin ve süresinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

APPLE NE DİYOR?

Apple ise CSAM materyalini tespit etmek için kullanılacak cihaz teknolojisinin başka bir amaçla kullanılabileceği konusuna karşı çıkıyor.

Apple iCloud'taki fotoğrafları tarayacak! Uzmanlar düşünceliApple iCloud'taki fotoğrafları tarayacak! Uzmanlar düşünceli

Şirket, hükümetlerden gelecek bu yönde bir talebi reddedeceğini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacakAtatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşetiİstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti
Dünya bu skandalı konuşmuştu! Serbest kaldıDünya bu skandalı konuşmuştu! Serbest kaldı
Anahtar Kelimeler:
icloud cinsel istismar Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Araç alacaklar dikkat! 50 bin liraya kadar düşüş

Acı haber bir kez daha geldi! Can kaybı 27'ye yükseldi

Acı haber bir kez daha geldi! Can kaybı 27'ye yükseldi

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

DSÖ duyurdu: Koronavirüsü yayan ilk kişi bulundu

DSÖ duyurdu: Koronavirüsü yayan ilk kişi bulundu

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

Bayrak çekme görüntüleri olay olmuştu! Emniyetten açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

5 yıldızlı otelde feci ölüm!

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

Çifte cinayet sanığı vali yardımcısından şoke eden sözler

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.