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Apple ve Google'ın uygulaması koronavirüs hastalarını nasıl takip edecek? İşte yanıtı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Apple ve Google ortaklığında geliştirilecek iOS ve Android için koronavirüs uygulamasından yeni detaylar geldi, uygulamanın çalışma şekli belli oldu. Gelen bilgilere göre, Apple ve Google'ın uygulaması Bluetooth Low Energy (BLE) denilen bir teknolojiyi aracı olarak kullanacak.

Apple ve Google'ın uygulaması koronavirüs hastalarını nasıl takip edecek? İşte yanıtı

Apple ve Google'ın Android ve iOS için ortaklaşa bir koronavirüs uygulaması geliştirdiğini hafta başında sizlerle paylaşmıştık. Dün ise uygulamanın bazı detayları ortaya çıkmıştı. O detaylara göre uygulama koronavirüs hastaları ile temas eden kişileri uyaracak ve onlara çeşitli bildirimler gönderecek. Fakat bu durum kullanıcıları daha da meraklandırmış durumda. Zira, insanların takibi yapılırken nasıl veri gizlilik ihlali yapılmayacağı muallak. Bugün ise uygulamanın çalışma prensibi hakkında bazı detaylar paylaşıldı ve o meraklar bir nebze olsun giderildi.

APPLE VE GOOGLE'IN UYGULAMASI BLUETOOTH TEKNOLOJİSİNİ KULLANACAK

Paylaşılan bilgilere göre iki firmanın uygulaması Bluetooth teknolojisini merkezine alacak. Blueetoth'un cihaz bulma ve izleme amacıyla kullandığı Blutooth Low Energy (BLE) teknolojisinin yakınlık profilinden yararlanacak olan uygulama, koronavirüs hastalarının yakınlığını ve uzaklığını anlayabilecek. Örneğin; bir koronavirüs hastasıyla arasındaki sosyal mesafeyi ihlal eden kişinin telefonu, karşı tarafın Bluetooth LE'nin yakın profilinden gelen veri sinyalini okuyacak ve kişinin koronavirüs hastası olduğunu anlayacak. Böylece kullanıcıya hemen bir bildirim gönderip uzaklaşmasını sağlayacak ya da koronavirüslü kişiye de kendisini izole etmesi gerektiğini söyleyen bildirimlerle karşılaşacak. Fakat bu teknolojinin bazı dezavantajları var ve şirketler şimdi bu dezavantajları çözmek için çalışacaklar.

Apple ve Google

SINIRLARI KALDIRMA ÇALIŞMALARI HAFTAYA BAŞLAYACAK

Blueetooth teknolojisinin menzili bildiğiniz üzere oldukça sınırlı. Her iki şirket de bu hassasiyet ve menzil konulu dezavantajları çözmek için önümüzdeki günlerde çalışmalarını hızlandıracak. Apple ve Google yapımı uygulamanın Mayıs ayında iOS ve Android mağazalarında yer alması bekleniyor.

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