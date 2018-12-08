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Apple Watch’a watchOS 5.1.2 ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.12.2018 09:25 | Son Güncelleme

Apple Watch için merakla beklenen watchOS 5.1.2 güncellemesi bugün yayınlandı. Bu güncelleme ile Series 4 modellerinde yer alan EKG özelliği aktif hale geldi. Peki, EKG özelliği Türkiye’de kullanılabiliyor mu?

Apple Watch’a watchOS 5.1.2 ile gelen yenilikler

Apple, geçtiğimiz aylarda EKG çekebilen modeli Series 4 ile karşımıza çıkmıştı. Ancak EKG özelliği Series 4’te çıktığı gibi aktif olmamıştı. Güncelleme ile bunu sunacağını belirten firma, bugün watchOS 5.1.2 ile EKG özelliğini kullanıma sundu. Sundu sunmasına ama sadece kendi vatandaşlarına!

Evet Series 4’ün EKG özelliği şimdilik sadece ve sadece ABD ve ABD topraklarında kullanılabiliyor. Bu özelliğin neden sadece ABD’de kullanıma sunulduğu ise merak konusu. Güncelleme ile küçük bir takım yenilikler de geliyor. Bu yenilikler diğer Apple Watch modellerinde de kullanılabiliyor. WatchOS 5.1.2 güncellemesini; iPhone>Watch>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Apple Watch’a watchOS 5.1.2 ile gelen yenilikler

Apple Watch Series 4’te yeni EKG uygulaması (yalnızca ABD ve ABD toprakları)

Tek kanallı elektrokardiyografiye benzer bir elektrokardiyografi çekmenize izin verir.

Kalp ritminizin atriyal fibrilasyon (ciddi bir düzensiz kalp ritmi formu) veya sinüs ritmi (normal bir kalp atış ritmi formu) bulguları gösterip göstermediğini tespit edebilir

Doktorunuzla paylaşmanız için EKG dalga formunu, sınıflandırmaları ve not edilen belirtileri iPhone’daki Sağlık uygulamasında PDF olarak kaydeder

Atriyal fibrilasyon anlamına gelebilecek ciddi bir düzensiz kalp ritmi saptadığında uyarı alma özelliği ekler (yalnızca ABD ve ABD toprakları)

Temasız okuyucuya dokunulduğunda Wallet’taki desteklenen sinema biletlerine, kuponlara ve ödül kartlarına doğrudan erişim sağlar

Bir Aktivite yarışması sırasında günlük maksimum puana ulaştığınızda bildirimler ve hareketli kutlama mesajları alın

Mail, Harita, Mesajlar, Arkadaşlarımı Bul, Ev, News, Telefon ve Remote uygulamaları için yeni infografik komplikasyonlar

Walkie-Talkie durumunuzu Denetim Merkezi’nde yönetin

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Apple Watch watchOS 5.1.2

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