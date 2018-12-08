Apple, geçtiğimiz aylarda EKG çekebilen modeli Series 4 ile karşımıza çıkmıştı. Ancak EKG özelliği Series 4’te çıktığı gibi aktif olmamıştı. Güncelleme ile bunu sunacağını belirten firma, bugün watchOS 5.1.2 ile EKG özelliğini kullanıma sundu. Sundu sunmasına ama sadece kendi vatandaşlarına!

Evet Series 4’ün EKG özelliği şimdilik sadece ve sadece ABD ve ABD topraklarında kullanılabiliyor. Bu özelliğin neden sadece ABD’de kullanıma sunulduğu ise merak konusu. Güncelleme ile küçük bir takım yenilikler de geliyor. Bu yenilikler diğer Apple Watch modellerinde de kullanılabiliyor. WatchOS 5.1.2 güncellemesini; iPhone>Watch>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Apple Watch’a watchOS 5.1.2 ile gelen yenilikler



Apple Watch Series 4’te yeni EKG uygulaması (yalnızca ABD ve ABD toprakları)

Tek kanallı elektrokardiyografiye benzer bir elektrokardiyografi çekmenize izin verir.

Kalp ritminizin atriyal fibrilasyon (ciddi bir düzensiz kalp ritmi formu) veya sinüs ritmi (normal bir kalp atış ritmi formu) bulguları gösterip göstermediğini tespit edebilir