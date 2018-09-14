Ülkemizde satılmakta olan iPhone fiyatlarına ve telefon tamir ücretlerine zam yapan Apple, bakın fiyatları kaça çıkardı...
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
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Apple, yeni iPhone'larını dünyaya tanıttığı gece Türkiye'de satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods'a kadar pek çok ürününün fiyatına şok zam yaptı. iPhone'unun ekranını kıran veya bir şekilde bozan da yandı; tamir ücretleri resmen fırladı!
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iPhone 6S Plus Eski fiyat: 3299 TL Zamlı fiyat: 4199 TL
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iPhone 7 Eski fiyat: 4199 TL Zamlı fiyat: 4999 TL
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iPhone 7 PlusEski fiyat: 4999 TL Zamlı fiyat: 6299 TL
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iPhone 8 Eski fiyat: 5199 TL Zamlı fiyat: 6499 TL
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iPhone 8 Plus 8.3 milyon sattı
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Airpods Eski fiyat: 999 TL Zamlı fiyat: 1349 TL
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Lightning konnektörlü Earpods (Standart kulaklık)Eski fiyat: 169 TL Zamlı fiyat: 249 TL
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Apple Watch Series 3 Eski fiyat: 1999 TL Zamlı fiyat: 2499 TL
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1 metre Lightning – USB kablo Eski fiyat: 109 TL Zamlı fiyat: 149 TL
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13 inç Macbook Air Eski fiyat: 5499 TL Zamlı fiyat: 7999 TL
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21.5 inç iMac Eski fiyat: 6499 TL Zamlı fiyat: 9399 TL
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En üst seviye iMac Pro Eski fiyat: 70 bin TL Zamlı fiyat: 119 bin TL
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Apple TV 4K Eski fiyat: 1199 TL Zamlı fiyat: 1799 bin TL
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Yeni iPad 9.7 32 GB Eski fiyat: 1899 TL Zamlı fiyat: 2799 bin TL
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iPad Pro 10.5 64 GB Eski fiyat: 3699 TL Zamlı fiyat: 5399 bin TL
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iPad Pro 12.9 64 GB Eski fiyat: 4499 TL Zamlı fiyat: 6649 bin TL
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Tamir ücretleri fırladı: Sakın telefonunuzu bozmayın! İşte zamlı fiyatlar... iPhone XS Max Yalnızca ekran onarımı: 2490 TL Diğer hasar: 7299 TL
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iPhone XS Yalnızca ekran onarımı: 1999 TL Diğer hasar: 6499 TL
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iPhone X Yalnızca ekran onarımı: 1449 TL Diğer hasar: 3699 TL
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iPhone 8 Plus Yalnızca ekran onarımı: 869 TL Diğer hasar: 2699 TL
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iPhone 8 Yalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 2399 TL
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iPhone 7 Plus Yalnızca ekran onarımı: 869 TL Diğer hasar: 2399 TL
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iPhone 7 Yalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 2099 TL
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iPhone 6S PlusYalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 2199 TL
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iPhone 6SYalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 1899 TL
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iPhone 6 Plus Yalnızca ekran onarımı: 769 TL Diğer hasar: 2199 TL
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iPhone 6Yalnızca ekran onarımı: 669 TL Diğer hasar: 1899 TL
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