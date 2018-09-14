Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar

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Apple, yeni iPhone'larını dünyaya tanıttığı gece Türkiye'de satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods'a kadar pek çok ürününün fiyatına şok zam yaptı. iPhone'unun ekranını kıran veya bir şekilde bozan da yandı; tamir ücretleri resmen fırladı!