APTT nedir? Uygun değerler kaç olmalıdır?

Kandaki pıhtılaşmanın nedenlerini gözler önüne seren Aptt testinin önemi oldukça büyüktür. Bu test bizlere, kanın pıhtı oluşturma süresini gösterir. Gerek ameliyat öncesinde gerekse sonrasındaki durum değerlendirmesinde elzem olan APTT testinin neden yapıldığını yazımızda sizler için açıkladık.

APTT Nedir?

APTT ‘Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı’ demektir. APTT kandaki pıhtılaşma faktörlerinde bir eksiklik olup olmadığına bakmak için kan pıhtılaşmasında geçen zamanı gösteren laboratuvar testidir. Vücudun her yanı kılcal damar ağları ile kaplıdır. Kılcal damarlar boyunca herhangi bir yerlerinde oluşan yırtık ya da çatlak oluştuğunda kan pıhtılaşır ve damardaki çatlak ya da yırtığı tıkar. Bu durumda da kanın pıhtılaşma süreci değişkenlik gösterir. Kanın pıhtı oluşturma sürecinin ne kadar zamanda gerçekleştiğini ölçen APTT kan testi, kanın pıhtılaşmasında oluşabilecek düzensizliklere neyin neden olduğunu bulmak amacıyla yapılır.

APTT Testi Neden Yapılır?

APTT özellikle kandaki pıhtılaşma problemlerinin tespiti ve kan sulandırıcı olan bazı ilaçlarla yapılan tedavilerin takiplerinde kullanılır. APTT testine birçok önemli durumların öncesinde veyahut sonrasında ihtiyaç vardır.