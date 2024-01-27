Ara sokakta genç bir kadına tecavüz etti! Hiçbir şey olmamış gibi elini kolu sallayarak yürüdü... Kaçış görüntüleri paylaşıldı

MYNET-DIŞ HABERLER Londra'nın doğusunda Newham'ın Stratford bölgesinde 20'li yaşlarında genç bir kadın ara sokakta tanımadığı bir adamın tecavüzüne uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin araştırmalarını sürdüren polisler kadının Medals Way'de bir saldırıyı bildirmesinin ardından yakınlarda görülen bir adamın güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik kamerası görüntülerde uzun boylu, zayıf ve 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen saldırganın rahat tavırlar içinde sokakta ilerlediği görüldü. Siyah bir eşofman ve bej bir şapkayla görünen adamın soğukkanlı bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.