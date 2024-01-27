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    4. Ara sokakta genç bir kadına tecavüz etti! Hiçbir şey olmamış gibi elini kolu sallayarak yürüdü... Kaçış görüntüleri paylaşıldı

    Ara sokakta genç bir kadına tecavüz etti! Hiçbir şey olmamış gibi elini kolu sallayarak yürüdü... Kaçış görüntüleri paylaşıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 10:01 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin Londra şehrinde yaşanan bir tecavüz olayı ülke gündemine yerleşti. 20'li yaşlarındaki bir kadının ara sokakta tecavüz uğradığını polise bildirmesinden sonra güvenlik kameraları görüntüleri inceledi. Görüntülerde saldırganın soğukkanlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Polis saldırganı görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Londra'nın doğusunda Newham'ın Stratford bölgesinde 20'li yaşlarında genç bir kadın ara sokakta tanımadığı bir adamın tecavüzüne uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olaya ilişkin araştırmalarını sürdüren polisler kadının Medals Way'de bir saldırıyı bildirmesinin ardından yakınlarda görülen bir adamın güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

    SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

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    Güvenlik kamerası görüntülerde uzun boylu, zayıf ve 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen saldırganın rahat tavırlar içinde sokakta ilerlediği görüldü. Siyah bir eşofman ve bej bir şapkayla görünen adamın soğukkanlı bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

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