KADIN

Arabada doğum yaptı, oğlu saniye saniye kaydetti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 30.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Gebelik takibi için rutin kontrole giden kadın, arabada doğum yapınca heyecanlı anlar yaşandı. Olayı bu kadar ilginç kılansa 10 yaşındaki çocuğunun bun anları kayıt altına almasıydı. Tüm dünyanın izlediği görüntüler bir anda binlerce paylaşım alarak viral oldu.

Arabada doğum yaptı, oğlu saniye saniye kaydetti

Eşi ve üç çocuğuyla gebeliği için rutin kontrole gitmek için yola çıkan, ancak arabada doğum yapan bir annenin doğum anı 10 yaşındaki oğlu tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İnanılmaz anlar ABD Las Vegas'ta yaşandı. Aile hastanenin yolunu aslında doğum için değil, kontrol için tutmuştu. Ancak doğum, planlanan tarihten 2 hafta önce gerçekleşti. Ve internette viral olacak anlara sahne oldu.

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En büyüğü 10 yaşında 3 çocuğu ile hamile eşini hastaneye yetiştirmeye çalışan adam, kayıt alan oğlunun kamerasına ''her şey bir anda oldu, şaşkınlık ve mutluluk içindeyiz. Eşim ile dünyaya gelecek çocuğumuzu karşılamaya hazırlanmak için doğum videoları izliyorduk ancak bunun dört dakika içinde olacağını bilmiyorduk. Bu güzel bir kabus'' dedi.

Doğum anlarını saniye saniye kaydeden evin büyük oğlu jayden, ise viral olan video için şunları söyledi: ''Ben ve kardeşlerim birbirimizi çekiyorduk aslında. Ancak annemin sancıları arttı ve 'o geliyor' dedi. Kameramı o yöne çevirdiğimin farkında bile değildim. Bu çılgınca bir şeydi. Telefonumda videoyu izledikten sonra bunu tüm dünya ile paylaşmalıyım diye düşündüm.''

Çekim esnasında arkadaki çocukların da içinde bulundukları durum nedeniyle ağladıkları duyuyuluyor.

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Video yayınlanır yayınlanmaz binlerce kez paylaşıldı.

Yeni doğan bebeklerine Joliee Lavergne Addison adını veren çift hastanede yapılan kontrollerin ardından dördüncü çocuklarıyla beraber evlerinde döndü.

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