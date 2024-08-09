Arabada son ses müzik açıp sosyal medyaya çekim yapıyordu! Kaza anlarını kaydetti... "Bakan kör olmuşlar"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde iki kadın seyir halindeki bir arabanın içinde şarkı söyledikleri anları saniye saniye kaydediyordu. Hande Yener'in 'Sopa' isimli şarkısını söyledikleri anlarda ikili öndeki araca çarptı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bakan kör olmuşlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yola bile bakmıyorlar" yorumunu yaptı.