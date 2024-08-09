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    4. Arabada son ses müzik açıp sosyal medyaya çekim yapıyordu! Kaza anlarını kaydetti... "Bakan kör olmuşlar"

    Arabada son ses müzik açıp sosyal medyaya çekim yapıyordu! Kaza anlarını kaydetti... "Bakan kör olmuşlar"

    09.08.2024 14:09
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 14:09
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Görüntülerde iki genç kadın arabanın içinde şarkı söyledikleri anları cep telefonuyla kaydediyordu. Seyir halinde arabada bir anlık sürücünün dikkatsizliğiyle şarkı videosu kazanın yaşadığı anları kaydı oldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde iki kadın seyir halindeki bir arabanın içinde şarkı söyledikleri anları saniye saniye kaydediyordu. Hande Yener'in 'Sopa' isimli şarkısını söyledikleri anlarda ikili öndeki araca çarptı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bakan kör olmuşlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yola bile bakmıyorlar" yorumunu yaptı.

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