Arabanın mucidine seslendi! "Bunu yapan bir kadın olamaz" dedi: 'Saçma sapan işleyen bir vites var'

Sosyal medyada bir kullanıcı arabanın mucidine seslenerek vites ve debriyajın varlığını sorgulattı. Arabada 3 pedal bulunmasının nedenini soran kullanıcı, "Bir soru soracağım. Bu sorunun muhatabı arabayı ilk üreten adam. Adam diyorum çünkü debriyaj safsatasının mucidi kesinlikle bir kadın olamaz. Araba dediğin gaza basarsın gider, frene basarsın durur. Yok araba kalkacakken debriyaja yavaşça bas sonra çık. Bunu neden böyle düşünmeyi tercih ettin? Neden yani?" dedi.

Arabadaki vites konusuna ayrıca değinen kullanıcı, "Hadi diyelim debriyajı yapmayı tercih ettin diyelim bir de vites var. 5 tane var. 1-2-3-4-5 diye gitmesi varken ya da yan yana gitmesi varken yok 1 ileride 2 geride 3 şeyde. Birden dörde çıkılmıyor, birden beşe gidilmiyor. Neden? Neden böyle bir şeyi tercih ettin? Neden 2 ayağımız varken 3 pedal var ve sağ tarafta saçma sapan işleyen bir vites var? Neden otomatik araba kullanmayı sevenler linçleniyor?" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ama otomatik vites burayı bir nebze çözmüş" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Vallahi tebrik ederim ablacığım. Haklısın" yorumunu yaptı.