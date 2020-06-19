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  4. Araç yoluna çivi çaktılar! İsyan ettiren olay

Araç yoluna çivi çaktılar! İsyan ettiren olay

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı İğdeköy'de yola ters olarak çakılan çiviler vatandaşların araçlarına zarar veriyor.

Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla olaya tepki gösteren vatandaşlar, ’’Biz bu yolu mantar aramak için çok sık kullanıyoruz. Bir çok arkadaşımız mağdur oldu ve 4 lastiği birden patlayan arkadaşlarımız bile oldu. Bölgede belli aralıklarla çiviler özel olarak çakılmış. Bu olay 4 gündür devam ediyor. Belkide geceleri birileri çivi çakmaya devam ediyor. Burada güvenlik kamerası da yok. Köylümüz mantar dönemi olduğu için yada bölgede bulunan sulardan doldurmak için bu dağ yolunu kullanıyor. Konu ile ilgili yetkililerden yardım istiyoruz’’ dediler. (İHA)

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