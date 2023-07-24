Aracın önüne atlayan ayı yürekleri ağza getirdi! O anlar böyle görüntülendi

Bursa'da dağ yolunda ailesiyle ilerleyen bir otomobil sürücüsü Sarıalan'da cadde üzerinde çöpleri karıştıran ayı ve yavrularını görünce merak edip frene bastı. Anne ayı ve yavruları durumu fark edip kendilerini izleyen otomobildekilerin yanına geldi. Anne ayı otomobilin önünü kesip kaputa yaslandı. Korku dolu anlar yaşayan araç sürücüsü, ayının kaputtan çekilmesiyle hemen gaza yüklenerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ormanda yaşayan ayı ve yavrularının gece geç saatlerde yerleşim birimindeki çöpleri karıştırmak için Sarıalan'a geldiği, çok sayıda kişinin de onları izlemek için araçlarıyla zaman zaman bu civarda beklediği öğrenildi.

(İHA)

