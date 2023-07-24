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  4. Aracın önüne atlayan ayı yürekleri ağza getirdi! O anlar böyle görüntülendi

Aracın önüne atlayan ayı yürekleri ağza getirdi! O anlar böyle görüntülendi

24.07.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'da karnı acıkınca ailesiyle birlikte ormandan Sarıalan'daki yerleşim yerine gelen ayı ve ailesi kendisini izlemek için yanında duran vatandaşın aracını fark edince önünü kesip kaputa dayandı. Korku dolu anlar yaşayan sürücü hemen gaza basarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da dağ yolunda ailesiyle ilerleyen bir otomobil sürücüsü Sarıalan'da cadde üzerinde çöpleri karıştıran ayı ve yavrularını görünce merak edip frene bastı. Anne ayı ve yavruları durumu fark edip kendilerini izleyen otomobildekilerin yanına geldi. Anne ayı otomobilin önünü kesip kaputa yaslandı. Korku dolu anlar yaşayan araç sürücüsü, ayının kaputtan çekilmesiyle hemen gaza yüklenerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ormanda yaşayan ayı ve yavrularının gece geç saatlerde yerleşim birimindeki çöpleri karıştırmak için Sarıalan'a geldiği, çok sayıda kişinin de onları izlemek için araçlarıyla zaman zaman bu civarda beklediği öğrenildi.

(İHA)

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Uludağ ayı

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