Aracına çarpan serçeyi suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürdü

Olay, Antalya’nın Serik ilçesinde yaşandı. Aracıyla seyir halinde giderken otomobiline serçe kuşu çarptı. Bir müddet sonra aracın dikiz aynasından kuşu yerde can çekiştiğini fark etti. Arkadan gelen traktörü durdurdu o anlar ise güvenlik kameralarına takıldı. Elinde cansız bir halde bulunan serçe kuşuna izlediği video sayesinde kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Bu sayede kuşun tekrar yaşamasını sağladı.

Serik ilçesinde sanayi sitesinde demirci ustası Hasan Bodur, dün aracıyla seyir halinde ilerlerken serçenin aracın sol tarafına çarptığını ve fark edince yavaşladığını söyledi. Dikiz aynasından baktığında kuşun çırpınışlarını gören ve aracını yolun sağına çeken Bodur, arkadan gelen traktörü fark edip işaret ederek traktörü durdurdu ve hızla kuşu bulunduğu yerden aldı. Kuşun hareketsiz olduğunu fark eden Bodur, aracına binip kuşa kalp masajı yapmaya başladı. Bodur, "Daha öncede izlediğim bir videodan esinlenerek, bu suni teneffüsü uygulayayım dedim. O anda o heyecanla serçe kuşuna suni teneffüsü uygulamaya başladım. Ağzına nefes verdim. Göğüs kafesine 7-8 defa masaj yaptım ve kuşun hayata döndüğünü fark ettim. Gerçekten bu kuşu doğaya tekrar kazandırdık kuşu. Yani bu mutluluk anlatılmaz. Gerçekten kendi kendime inanılmaz bir olay dedim. Allah’ım demek ki onun kaderinde varmış yaşamak dedik ve hayata bağladık kuşu” diye konuştu.