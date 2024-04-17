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Aracından uyuşturucu çıktı, polisi arayıp kendini ihbar etti

17.04.2024 09:59
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde aracında uyuşturucu olduğunu fark eden vatandaş, polis ekiplerini aradı. Kendini ihbar eden Serol Avcı, uyuşturucu maddenin aracına husumetlileri tarafından konulduğunu iddia etti. Kendisine hasmı tarafından komplo kurulduğunu ifade eden Serol Avcı, 6 Temmuz'da da ayağından vurulduğunu belirtti.

Aracından uyuşturucu çıktı, polisi arayıp kendini ihbar etti

İskenderun'da yaşayan 43 yaşındaki Serol Avcı, kuru temizleme işi yaparak geçimini sağlıyor. İş amaçlı kullandığı aracının arka tarafına malzeme yüklemek isteyen Avcı, koltuğun altına zulalanmış halde; 15 gram esrar, 42 captagon ve uyuşturucu malzemelerin satışında kullanılan hassas terazi olduğunu gördü. Aracında uyuşturucu bulan Avcı, polisi arayarak kendini ihbar etti.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, uyuşturucu maddeye el koyarak konuyla ilgili inceleme başlattı. Geçmişte husumet yaşadığı şahıslar tarafından kendisine komplo kurulduğunu söyleyen Avcı, uyuşturucunun hasımları tarafından aracına konulduğunu iddia ediyor.

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“KOLTUKLARI KALDIRDIĞIMDA UYUŞTURUCULAR DÜŞTÜ”

Kendisine hasmı tarafından komplo kurulduğunu ifade eden Serol Avcı, “Dün iş yerime geldim, aracın içine yükleme yapıyorum. Koltukları kaldırdığımda bir hassas terazi üzerine uyuşturucular düştü. Koltuğun altına baktığımda sıkıştırılmış haldeydi. Ben de 155 polisi aradım, polis gecikti ve sonra tekrardan aradım. Savcılıkta suç duyurularım var. 6 Temmuz günü ayağımdan vuruldum. Arabamdan 15 gram esrar ve 42 captagon hap çıktı. Rabbim polislerimizden razı olsun. Benim olayımla ilgilendiler. Ellerinden geleni yaptılar” dedi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay uyuşturucu
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